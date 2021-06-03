Після пандемії коронавірусу людству загрожує масштабне ожиріння – науковці

Під час пандемії коронавірусу люди почали більше часу витрачати на споживання їжі і вести малорухливий спосіб життя.

Німецькі вчені дослідили, що людству після пандемії коронавірусу загрожує масштабне ожиріння. Адже під час карантину багато людей почали більше їсти і менше часу приділяти фізичній активності.

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Науковці з Технічного університету Мюнхена недавно провели дослідження, на основі якого стверджують, що за період пандемії коронавірусу у вазі додали не менш як двоє з п'яти осіб. Хоча трохи більше половини населення навіть змогло скинути декілька кілограмів.

Автори дослідження у квітні 2021 року проаналізували дані понад тисячі людей віком від 18 до 70 років і з'ясували, що за період пандемії у 40% з них збільшилась вага.

Погладшання найбільше виявилось у людей 30-44 років (48%) і серед тих, хто раніше мав проблем з вагою (53%).

В середньому респонденти погладшали на 5,6 кг, а тих, хто і до карантину мав надмірну вагу, цей показник виявився 7,2 кг.

Під час опитування з'ясувалось, що понад 30% почали більше витрачати часу на прийоми їжі, а 28% визнали, що стали частіше їсти "від нудьги". До того ж вживають вони часто не корисні продукти, а солодощі, фастфуд або цукровмісні напої. Однією з причин такої поведінки може бути стрес через пандемію.

Також причиною погладшання понад половини опитаних виявився малорухомий спосіб життя.

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