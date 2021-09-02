Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину - KSE

Регіоном-антилідером за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область.

Коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.

Про це йдеться у прогнозі Київської школи економіки (KSE).

"В Україні захворюваність прискорює ріст. Кількість випадків захворюваності COVID-19 за тиждень знову зросла на чверть. І наразі вже два дні поспіль не виконувалося умова "зеленого" рівня епідемічної небезпеки - коефіцієнт виявлених випадків інфікування перевищив граничні 4%. У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня національна комісія ТЕБ та НС може прийняти рішення про вихід України із "зеленої" зони. Відповідно, регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, до них буде посилено обмеження", - повідомляється на сайті KSE.

На думку експертів, поточна ситуація все ще залишається контрольованою, однак навантаження на медичну систему продовжує зростати.

У KSE підкреслили, що лідером за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область. Коефіцієнт виявлення випадків там фактично досяг рівня в 9% - в середньому в регіоні фіксують 130 випадків захворювання на 100 тисяч населення при рекомендованих ВООЗ 75 випадках. Рівень госпіталізації в регіоні досяг 29,1%.

Решта регіонів перебувають у зоні підвищеного ризику спалаху. У 11 українських областях (Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області) коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech - 117 тисяч доз, 18 травня прибуло ще 122 тис. 850 доз цієї вакцини. Ще 947 тисяч доз Україна має отримати до кінця червня. Вакцинація цим препаратом стартувала 18 квітня з Київської області. 23 квітня прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї. Цей препарат Україна отримала безкоштовно у рамках механізму COVAX. Партія препарату - це 367 тисяч доз.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. Так, 6 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що МОЗ уклало договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

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