Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 сентября

За последние сутки количество больных выросло почти 1,8 тысячи тысячи человек.

За последние сутки, 4 сентября, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло на 1379. Среди них детей — 102, медработников — 28.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Статитистика по COVID-19 в Украине за последние сутки, 4 сентября 2021 года:

госпитализировано — 899 человек;

летальных исходов — 17;

выздоровели — 407 человек.

Министерство здравоохранения Украины

Общая статистика за все время пандемии в Украине:

заболело — 2297534 человека (+1379)

выздоровели — 2212720 человек (+407)

умерли — 53 983 (+17)

проведено ПЦР-тестов — 12097306.

Статистика прививок против COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 4 сентября 2021 года:

методом ПЦР — 16146 человек,

методом ИФА — 2788 человек,

экспресс-тестами — 16011 человек.

Общая статистика прививок против COVID-19 в Украине за время пандемии:

первая доза — 5569049, за последние сутки — 20 430;

две дозы — 4178665, за последние сутки — 48 830.

Министерство здравоохранения Украины

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также Киеве (141).

Статистика заболевания COVID-19 в регионах за последние сутки (случаев/иммунизированы):

г. Киев — 141/6913

Винницкая — 46/1340

Волынская — 19/642

Днепропетровская — 132/5063

Донецкая — 45/1132

Житомирская — 70/1133

Закарпатская — 3/550

Запорожская — 81/1357

Ивано-Франковская — 35/853

Киевская — 41/3982

Кировоградская — 18/994

Луганская — 13/793

Львовская — 60/3583

Николаевская — 18/862

Одесская — 90/3140

Полтавская — 27/1932

Ровенская — 27/656

Сумская — 39/938

Тернопольская — 54/1657

Харьковская — 144/4379

Херсонская — 63/1611

Хмельницкая — 45/1172

Черкасская — 20/1968

Черновицкая — 124/900

Черниговская — 24/1280

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