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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 сентября

Associated Press

За последние сутки количество больных выросло почти 1,8 тысячи тысячи человек.

За последние сутки, 4 сентября, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло на 1379. Среди них детей — 102, медработников — 28.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Статитистика по COVID-19 в Украине за последние сутки, 4 сентября 2021 года:

  • госпитализировано — 899 человек;
  • летальных исходов — 17;
  • выздоровели — 407 человек.
© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Общая статистика за все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2297534 человека (+1379)
  • выздоровели — 2212720 человек (+407)
  • умерли — 53 983 (+17)
  • проведено ПЦР-тестов — 12097306.

Статистика прививок против COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 4 сентября 2021 года:

  • методом ПЦР — 16146 человек,
  • методом ИФА — 2788 человек,
  • экспресс-тестами — 16011 человек.

Общая статистика прививок против COVID-19 в Украине за время пандемии:

  • первая доза — 5569049, за последние сутки — 20 430;
  • две дозы — 4178665, за последние сутки — 48 830.
© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также Киеве (141).

Статистика заболевания COVID-19 в регионах за последние сутки (случаев/иммунизированы):

  • г. Киев — 141/6913
  • Винницкая — 46/1340
  • Волынская — 19/642
  • Днепропетровская — 132/5063
  • Донецкая — 45/1132
  • Житомирская — 70/1133
  • Закарпатская — 3/550
  • Запорожская — 81/1357
  • Ивано-Франковская — 35/853
  • Киевская — 41/3982
  • Кировоградская — 18/994
  • Луганская — 13/793
  • Львовская — 60/3583
  • Николаевская — 18/862
  • Одесская — 90/3140
  • Полтавская — 27/1932
  • Ровенская — 27/656
  • Сумская — 39/938
  • Тернопольская — 54/1657
  • Харьковская — 144/4379
  • Херсонская — 63/1611
  • Хмельницкая — 45/1172
  • Черкасская — 20/1968
  • Черновицкая — 124/900
  • Черниговская — 24/1280

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