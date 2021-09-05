Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 сентября

За последние сутки количество больных выросло почти 1,8 тысячи тысячи человек.
За последние сутки, 4 сентября, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло на 1379. Среди них детей — 102, медработников — 28.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Статитистика по COVID-19 в Украине за последние сутки, 4 сентября 2021 года:
- госпитализировано — 899 человек;
- летальных исходов — 17;
- выздоровели — 407 человек.
Общая статистика за все время пандемии в Украине:
- заболело — 2297534 человека (+1379)
- выздоровели — 2212720 человек (+407)
- умерли — 53 983 (+17)
- проведено ПЦР-тестов — 12097306.
Статистика прививок против COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 4 сентября 2021 года:
- методом ПЦР — 16146 человек,
- методом ИФА — 2788 человек,
- экспресс-тестами — 16011 человек.
Общая статистика прививок против COVID-19 в Украине за время пандемии:
- первая доза — 5569049, за последние сутки — 20 430;
- две дозы — 4178665, за последние сутки — 48 830.
По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также Киеве (141).
Статистика заболевания COVID-19 в регионах за последние сутки (случаев/иммунизированы):
- г. Киев — 141/6913
- Винницкая — 46/1340
- Волынская — 19/642
- Днепропетровская — 132/5063
- Донецкая — 45/1132
- Житомирская — 70/1133
- Закарпатская — 3/550
- Запорожская — 81/1357
- Ивано-Франковская — 35/853
- Киевская — 41/3982
- Кировоградская — 18/994
- Луганская — 13/793
- Львовская — 60/3583
- Николаевская — 18/862
- Одесская — 90/3140
- Полтавская — 27/1932
- Ровенская — 27/656
- Сумская — 39/938
- Тернопольская — 54/1657
- Харьковская — 144/4379
- Херсонская — 63/1611
- Хмельницкая — 45/1172
- Черкасская — 20/1968
- Черновицкая — 124/900
- Черниговская — 24/1280