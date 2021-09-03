Чернівецька область може здійснити стрибок в "помаранчеву" зону

На Буковині спостерігається стрімке погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

У Чернівецькій області незабаром можуть запровадити одразу "помаранчеву" зону епіднебезпеки у межах адаптивного карантину.

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у зв’язку зі зростанням нових випадків COVID-19 Чернівецька область стрімко наближається до "помаранчевої" зони.

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Сергій Осачук нагадав, що тільки Державна комісія ТЕБ та НС може визначати зональність та переводити країну з одної зони в іншу, але наголосив, що Чернівецька область може перескочити через "жовту" та опинитися відразу в "помаранчевій" зоні.

Голова ОДА у своєму зверненні не анонсував додаткових карантинних обмежень, натомість закликав мешканців області активно вакцинуватися. “Закликаю тих, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога швидше, а для зручності ще й підтягнути сертифікат про вакцинацію у застосунку Дія”, - звернувся Сергій Осачук до громадян.

Як відомо, "помаранчева" зона епіднебезпеки передбачає обмеження щодо кількості відвідувачів у закладах та відсоток заповнення кінозалів, а також заборону роботи закладів харчування, окрім доставки та роботи на винос.

Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксували першу смерть від штаму COVID-19 "Дельта". Помер 66-річний пацієнт. Відомо, що чоловік був невакцинований.

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