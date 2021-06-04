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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 червня

УНІАН

Від початку пандемії в Україні захворіло понад 2,2 млн осіб.

В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 червня зафіксовано 2 266 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 95 людей. Одужала 8 291 особа. Здійснено 61 321 тестування.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в регіонах: 

  • м. Київ – 566
  • Вінницька область – 22
  • Волинська область – 75
  • Дніпропетровська область – 156
  • Донецька область – 79
  • Житомирська область – 49
  • Закарпатська область – 8
  • Запорізька область – 230
  • Івано-Франківська область – 26
  • Київська область – 145
  • Кіровоградська область – 15
  • Луганська область – 24
  • Львівська область – 81
  • Миколаївська область – 79
  • Одеська область – 79
  • Полтавська область – 41
  • Рівненська область – 105
  • Сумська область – 70
  • Тернопільська область – 33
  • Харківська область – 60
  • Херсонська область – 64
  • Хмельницька область – 51
  • Черкаська область – 61
  • Чернівецька область – 54
  • Чернігівська область – 93

Ситуація за весь час пандемії:

  • захворіло – 2 211 683 осіб;
  • одужало – 2 080 382 особи;
  • летальних випадків – 51 054.

Як повідомлялося, напередодні, 3 червня, було зафіксовано 2 581 новий випадок коронавірусу. Протягом минулоъ доби від COVID-19 померли 102 людини, ще 9 405 одужали.

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