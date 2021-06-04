Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 червня

Від початку пандемії в Україні захворіло понад 2,2 млн осіб.

В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 червня зафіксовано 2 266 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 95 людей. Одужала 8 291 особа. Здійснено 61 321 тестування.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в регіонах:

м. Київ – 566

– 566 Вінницька область – 22

Волинська область – 75

Дніпропетровська область – 156

Донецька область – 79

Житомирська область – 49

Закарпатська область – 8

Запорізька область – 230

Івано-Франківська область – 26

Київська область – 145

Кіровоградська область – 15

Луганська область – 24

Львівська область – 81

– 81 Миколаївська область – 79

Одеська область – 79

Полтавська область – 41

Рівненська область – 105

Сумська область – 70

Тернопільська область – 33

Харківська область – 60

Херсонська область – 64

Хмельницька область – 51

Черкаська область – 61

Чернівецька область – 54

Чернігівська область – 93

Ситуація за весь час пандемії:

захворіло – 2 211 683 осіб;

одужало – 2 080 382 особи;

летальних випадків – 51 054.

Як повідомлялося, напередодні, 3 червня, було зафіксовано 2 581 новий випадок коронавірусу. Протягом минулоъ доби від COVID-19 померли 102 людини, ще 9 405 одужали.

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