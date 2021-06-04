Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 червня

Від початку пандемії в Україні захворіло понад 2,2 млн осіб.
В Україні станом на ранок п'ятниці, 4 червня зафіксовано 2 266 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 95 людей. Одужала 8 291 особа. Здійснено 61 321 тестування.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в регіонах:
- м. Київ – 566
- Вінницька область – 22
- Волинська область – 75
- Дніпропетровська область – 156
- Донецька область – 79
- Житомирська область – 49
- Закарпатська область – 8
- Запорізька область – 230
- Івано-Франківська область – 26
- Київська область – 145
- Кіровоградська область – 15
- Луганська область – 24
- Львівська область – 81
- Миколаївська область – 79
- Одеська область – 79
- Полтавська область – 41
- Рівненська область – 105
- Сумська область – 70
- Тернопільська область – 33
- Харківська область – 60
- Херсонська область – 64
- Хмельницька область – 51
- Черкаська область – 61
- Чернівецька область – 54
- Чернігівська область – 93
Ситуація за весь час пандемії:
- захворіло – 2 211 683 осіб;
- одужало – 2 080 382 особи;
- летальних випадків – 51 054.
Як повідомлялося, напередодні, 3 червня, було зафіксовано 2 581 новий випадок коронавірусу. Протягом минулоъ доби від COVID-19 померли 102 людини, ще 9 405 одужали.