Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июня

С начала пандемии в Украине заболело более 2,2 млн человек.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 июня зафиксировано 2266 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 95 человек. Выздоровела 8291 человек. Осуществлено 61 321 тестирование.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

г. Киев — 566

Винницкая область — 22

Волынская область — 75

Днепропетровская область — 156

Донецкая область — 79

Житомирская область — 49

Закарпатская область — 8

Запорожская область — 230

Ивано-Франковская область — 26

Киевская область — 145

Кировоградская область — 15

Луганская область — 24

Львовская область — 81

Николаевская область — 79

Одесская область — 79

Полтавская область — 41

Ровенская область — 105

Сумская область — 70

Тернопольская область — 33

Харьковская область — 60

Херсонская область — 64

Хмельницкая область — 51

Черкасская область — 61

Черновицкая область — 54

Черниговская область — 93

Ситуация за все время пандемии:

заболело — 2211683 человек;

выздоровели — 2080382 лица;

летальных случаев — 51054.

Как сообщалось, накануне, 3 июня, было зафиксировано 2581 новый случай коронавируса. В течение прошлых суток от COVID-19 умерли 102 человека, еще 9405 выздоровели.

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