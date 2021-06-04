Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июня

С начала пандемии в Украине заболело более 2,2 млн человек.
В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 июня зафиксировано 2266 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 95 человек. Выздоровела 8291 человек. Осуществлено 61 321 тестирование.
Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев — 566
- Винницкая область — 22
- Волынская область — 75
- Днепропетровская область — 156
- Донецкая область — 79
- Житомирская область — 49
- Закарпатская область — 8
- Запорожская область — 230
- Ивано-Франковская область — 26
- Киевская область — 145
- Кировоградская область — 15
- Луганская область — 24
- Львовская область — 81
- Николаевская область — 79
- Одесская область — 79
- Полтавская область — 41
- Ровенская область — 105
- Сумская область — 70
- Тернопольская область — 33
- Харьковская область — 60
- Херсонская область — 64
- Хмельницкая область — 51
- Черкасская область — 61
- Черновицкая область — 54
- Черниговская область — 93
Ситуация за все время пандемии:
- заболело — 2211683 человек;
- выздоровели — 2080382 лица;
- летальных случаев — 51054.
Как сообщалось, накануне, 3 июня, было зафиксировано 2581 новый случай коронавируса. В течение прошлых суток от COVID-19 умерли 102 человека, еще 9405 выздоровели.