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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июня

УНИАН

С начала пандемии в Украине заболело более 2,2 млн человек.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 июня зафиксировано 2266 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 95 человек. Выздоровела 8291 человек. Осуществлено 61 321 тестирование.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев — 566
  • Винницкая область — 22
  • Волынская область — 75
  • Днепропетровская область — 156
  • Донецкая область — 79
  • Житомирская область — 49
  • Закарпатская область — 8
  • Запорожская область — 230
  • Ивано-Франковская область — 26
  • Киевская область — 145
  • Кировоградская область — 15
  • Луганская область — 24
  • Львовская область — 81
  • Николаевская область — 79
  • Одесская область — 79
  • Полтавская область — 41
  • Ровенская область — 105
  • Сумская область — 70
  • Тернопольская область — 33
  • Харьковская область — 60
  • Херсонская область — 64
  • Хмельницкая область — 51
  • Черкасская область — 61
  • Черновицкая область — 54
  • Черниговская область — 93

Ситуация за все время пандемии:

  • заболело — 2211683 человек;
  • выздоровели — 2080382 лица;
  • летальных случаев — 51054.

Как сообщалось, накануне, 3 июня, было зафиксировано 2581 новый случай коронавируса. В течение прошлых суток от COVID-19 умерли 102 человека, еще 9405 выздоровели.

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