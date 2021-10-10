Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 11 тисяч.
В Україні станом на ранок 10 жовтня зафіксовано 11 344 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 162 людини, 2 581 пацієнт одужав.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу була госпіталізована 3 712 особа.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 35 671 особа,
- методом ІФА – 5 434 особи,
- експрес-тестами – 26 287 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- методом ПЛР – 35 671 особа,
- методом ІФА – 5 434 особи
- експрес-тестами – 26 287 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях