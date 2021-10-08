Ще одна область в Україні наблизилась до "червоної" зони карантину

Ще одна область в Україні наблизилась до "червоної" зони карантину

У Сумській області зафіксовано перевищення встановлених норм за трьома показниками.

Уже через три дні Сумська область може потрапити до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Про це в коментарі “Суспільному” сказав у п’ятницю, 8 жовтня, директор обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

За його словами, коефіцієнт виявлення нових хворих перевищено уже впродовж чотирьох днів поспіль. Ще два показники вищі від норми упродовж одного дня.

“Перший показник - показник виявлення хворих. Другий - рівень госпіталізації пацієнтів - 63,7% (має бути не більш, ніж 60), третій - динаміка рівня госпіталізації - 57,4 (має бути не більш, ніж 50)", - перерахував він.

Якщо упродовж вихідних ці показники не знизяться, то, за словами Володимира Збаражського Сумська область автоматично потрапить замість "помаранчевої" зони — одразу в "червону".

Нагадаємо, Львів за всіма показниками може найближчим часом перейти до "червоної" зони карантину. У разі погіршення епідситуації з коронавірусом протягом наступних тижнів, у місті можуть можуть закрити школи, а також ввести низку карантинних обмежень.

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