У МОЗ пояснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати

Радять робити щеплення вакциною одного виробника.
В українському Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати між собою.
Інформація з'явилася на сайті відомства.
У Міністерстві наголошують, що все ж таки краще і першу, і другу дозу COVID-щеплення робити одним препаратом. Утім коли це не можливо з різних причин - та сама вакцина не доступна чи людина отримала важку реакцію на першу, то комбінувати деякі з них можна.
Можливе введення вакцин за такою схемою:
- перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга доза - Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;
- перша доза Comirnaty чи Moderna, друга доза - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.
У МОЗ наголошують, що вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва. Саме тому вони є взаємозамінними.
Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.