Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем 11000.

В Украине по состоянию на утро 10 октября зафиксировано 11344 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 162 человека, 2581 пациент выздоровел.

Об этом сообщили в пресс служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки была госпитализирована 3712 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 35671 человек,

методом ИФА — 5434 лица,

экспресс-тестами — 26287 человек.

За все время пандемии в Украине:

методом ПЦР — 35671 человек,

методом ИФА — 5434 человека

экспресс-тестами — 26287 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях

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