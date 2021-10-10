Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем 11000.
В Украине по состоянию на утро 10 октября зафиксировано 11344 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 162 человека, 2581 пациент выздоровел.
Об этом сообщили в пресс служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки была госпитализирована 3712 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 35671 человек,
- методом ИФА — 5434 лица,
- экспресс-тестами — 26287 человек.
За все время пандемии в Украине:
- методом ПЦР — 35671 человек,
- методом ИФА — 5434 человека
- экспресс-тестами — 26287 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях