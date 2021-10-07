Херсон в "оранжевой" зоне: что запретили в городе

Херсон в "оранжевой" зоне: что запретили в городе

В городе усилили карантинные ограничения.

В Херсоне усиливают карантинные ограничения. Сегодня, 7 октября, городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести на территории Херсона карантин "оранжевой" зоны.

Об этом пишет Суспільне.

Руководитель городского управления здравоохранения Светлана Межирицкая сообщила, что сейчас Херсон соответствует всем показателям "оранжевой" зоны, но уже на грани "красной".

После обсуждений члены комиссии решили на территории Херсонской общины запретить проведение спортивных, общественных, официальных мероприятий, где нет 80% вакцинированных.

Руководителям предприятий рекомендуют всех невакцинированных сотрудников перевести на "дистанционку".

Школы в городе остаются работать в обычном режиме, так как у всех персонал вакцинирован на 80%.

В Украине по состоянию на 7 октября уже двенадцать областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы в "желтой" зоне.

Согласно данным, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Наихудшие показатели уровня заболеваемости коронавирусом (разрешенный максимум 75 на 100 тыс. население,) в Черновицкой — 715, Луганской — 687 и Харьковской — 477 областях. В Житомирской и Сумской областях превышен коэффициенты выявления случаев коронавируса.

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