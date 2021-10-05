"Була заповнена за півтори доби": у Харкові чорнобильська лікарня повністю забита ковід-пацієнтами

"Була заповнена за півтори доби": у Харкові чорнобильська лікарня повністю забита ковід-пацієнтами

Зараз в лікарні перебувають 190 пацієнтів.

У Харкові чорнобильська лікарня, яка кілька днів тому знову почала приймати ковідних пацієнтів, заповнена хворими вже на 110%.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Харківський обласний диспансер радіаційного захисту вважається опорним для лікування людей, хворих на коронавірусну інфекцію. Він розрахований на 170 місць. Зараз в ньому перебувають 190 пацієнтів.

"Лікарня була заповнена за півтори доби. Сьогодні у нас 190 пацієнтів у двох відділеннях і реанімації. Доставляли ліжка без кисню", — сказала директорка диспансеру Ірина Пирогова.

Вона також додала, що більшість пацієнтів лікарні вимагають кисневої підтримки. "На кисні" зараз перебувають 140 осіб. Середній вік хворих: 65—75 років.

Нагадаємо, що у Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова вщент переповнена ковід-реанімація. Четверо пацієнтів у вкрай важкому стані.

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