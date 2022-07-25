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США передали Україні 500 тис. доз вакцини від коронавірусу

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США передали Україні 500 тис. доз вакцини від коронавірусу

Фото: Associated Press

США передали Україні 500 тис. доз вакцини від коронавірусу.

Американці наголосили, що вони пишаються тим, що можуть підтримати Україну в боротьбі із захворюванням

Про це 25 липня повідомив Держдеп. 

"Сьогодні США передали Україні близько 500 000 доз вакцини від COVID-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну у боротьбі з COVID-19", - йдеться у заяві у Twitter Держдепу.

Нагадаємо, у Києві за минулий тиждень зафіксували вдвічі більше випадків коронавірусу, ніж за тиждень до цього. У столиці також зростає кількість госпіталізацій через COVID-19. 

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