США передали Україні 500 тис. доз вакцини від коронавірусу.

Американці наголосили, що вони пишаються тим, що можуть підтримати Україну в боротьбі із захворюванням.

Про це 25 липня повідомив Держдеп.

"Сьогодні США передали Україні близько 500 000 доз вакцини від COVID-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну у боротьбі з COVID-19", - йдеться у заяві у Twitter Держдепу.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G — Department of State (@StateDept) July 25, 2022

Нагадаємо, у Києві за минулий тиждень зафіксували вдвічі більше випадків коронавірусу, ніж за тиждень до цього. У столиці також зростає кількість госпіталізацій через COVID-19.

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