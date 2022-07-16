У Сумській області здійснили вакцинацію військових від коронавірусу

У Сумській області була проведена вакцинація військовослужбовців, які захищають територіальну цілісність України, проти COVID-19.

Щеплення отримали 46 бійців.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

Здоров’я для військовослужбовців Збройних Сил України має неабияке значення, особливо зараз. Кожного дня бійці захищають кордони нашої держави від російської агресії. А як щодо того, що захищає їхній імунітет?

На COVID-19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2, досі хворіє багато людей. Через те, що це гостра респіраторна інфекція, вірус може передаватися від людини до людини. Він міститься в крапельках, які людина виділяє під час кашлю чи чхання. Збереження дистанції понад 1,5 метра, використання захисних масок, миття рук та користування антисептиками з не менш як 70% спирту в складі — значно зменшує ризик захворіти на COVID-19. Проте, на полі бою далеко не завжди можна застосувати всі необхідні заходи безпеки.

Надійний захист імунітету може дати лише вакцинація. Для військових це актуально як ніколи, адже їхня робота передбачає виконання тяжких завдань у надзвичайних умовах та ситуаціях, і, на жаль, не завжди вдається отримати своєчасну медичну допомогу.

Крім цього, частина військовослужбовців можуть мати хронічні захворювання, а це — основний фактор ризику тяжкого перебігу COVID-19. Тому, закликаємо військовослужбовців не нехтувати можливістю вакцинуватися! Адже тільки щеплення допоможе вашому імунітету ефективно боротися з вірусом SARS-CoV-2 та знизить ризик тяжкого перебігу хвороби.

Найкраща вакцина — та, яка є доступна. Щеплення будь-якою вакциною проти COVID-19 запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя. Усі препарати, які використовують для щеплення в Україні, схвалені ВООЗ для екстреного використання, є безпечними та безоплатними.

Дякуємо всім військовим за те, що захищаєте нас — дозвольте вакцинам захистити вас!

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, адже пандемія ще не закінчилася, а підвиди "Омікрона" продовжують спричиняти нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

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