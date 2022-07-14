Близький родич "Омікрона": чим загрожує штам коронавіруса BA.5

Штам коронавірусу BA.5, який належить до сімейства "Омікрон", викликав нові спалахи захворюваності по всьому світу.

За даними ВООЗ, штам BA.5 був причетний до 52% випадків зараження коронавірусом наприкінці червня.

Про це пише Science Alert.

За словами експертів, штам BA.5 не можна назвати новим, його вперше зафіксували ще в січні 2022 року, а відслідковувати його поширення ВООЗ почало від квітня. Цей штам є спорідненим до "Омікрона", який домінує у всьому світі від кінця 2021 року. Родич "Омікрона" вже фіксувався у Південній Африці, Великій Британії, частково в Європі й Австралії.

За даними ВООЗ, останні чотири тижні захворюваність на коронавірус зростає в усьому світі.

Спеціалісти кажуть, що поки немає жодних ознак того, що штам BA.5 небезпечніший за "Омікрон" або будь-який інший варіант.

Нагадаємо, у Нідерландах виявили новий різновид коронавірусу, який вже назвали "Центавром". Відомо, що "Центавр" — це один із підвидів штаму COVID-19 "Омікрон". Його наукова назва — BA.2.75.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, адже пандемія ще не закінчилася, а підвиди "Омікрона" продовжують спричиняти нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

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