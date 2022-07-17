В Україні доступні всі вакцини згідно з календарем щеплень - МОЗ

В Україні є всі вакцини відповідно до календаря щеплень, дефіциту цих препаратів не очікується.
Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, - пише Укрінформ.
«Звичайно, вакцини доступні. У нас є план-графік надходження вакцин - і від міжнародних партнерів, і коштом коштів держбюджету. Усі вони відповідно до календаря щеплень є у наявності, і їх дефіцит не передбачається. Тому потрібно вакцинуватися, потрібно захищати себе і від ковіду, і рутинними вакцинами відповідно до календаря щеплень», - сказав він.
Вакцин вистачить на всіх. У МОЗ від самого початку повномасштабної війни вживали заходів для перерозподілу і лікарських засобів, і вакцин зі східних регіонів на західні, щоб у внутрішньо переміщених осіб не виникало проблем із доступом до будь-якого лікування чи щеплення.
Також у вільному доступі є достатньо вакцини проти коронавірусу. Пунктів вакцинації працюють менше, але щеплення проводяться щодня.
МОЗ постійно контролює ситуацію з наявністю усіх життєво необхідних ліків та інших груп лікарських засобів.
«Наразі нам не відомо про будь-яку нестачу лікарських засобів у будь-якому регіоні України. Це якщо ми говоримо про регіони, які підконтрольні українському уряду», - додав він.
В Україні до початку повномасштабної війни більшість лікарських засобів були вітчизняного виробництва.
«Вітчизняна фармгалузь показала свою спроможність, найбільші фармацевтичні підприємства працюють і забезпечують українців життєво необхідними лікарськими засобами. І держава робить усе, щоб частка українських ліків збільшувалася на ринку. Це не тільки дає українцям змогу лікуватися якісними ліками, а й допомагає українській економіці», - резюмував перший заступник очільника МОЗ.
Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.
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