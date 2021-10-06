Коронавирус дает осложнения на жизненно важный орган: врач рассказала, в чем опасность и что делать

На Тернопольщине за год в среднем фиксируют 450 инфарктов.
Коронавирус может давать осложнения на серецево-сосудистую систему, а потому людям, у которых есть проблемы с сердцем нужно обязательно вакцинироваться.
Об этом сказала начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко, сообщает "Тернополь-1".
По словам врача, на Тернопольщине за год в среднем фиксируют 450 инфарктов. В этом году случилось уже 250.
"Именно коронавирус дает осложнения на сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому людям с этими заболеваниями нужно вакцинироваться", — говорит Ольга Ярмоленко.
Напомним, новое исследование показало, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом.
Также врач назвала симптомы "Дельта" -штамма коронавируса. Что беспокоит инфицированных.