Коронавирус дает осложнения на жизненно важный орган: врач рассказала, в чем опасность и что делать

Коронавирус дает осложнения на жизненно важный орган: врач рассказала, в чем опасность и что делать

На Тернопольщине за год в среднем фиксируют 450 инфарктов.

Коронавирус может давать осложнения на серецево-сосудистую систему, а потому людям, у которых есть проблемы с сердцем нужно обязательно вакцинироваться.

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Об этом сказала начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко, сообщает "Тернополь-1".

По словам врача, на Тернопольщине за год в среднем фиксируют 450 инфарктов. В этом году случилось уже 250.

"Именно коронавирус дает осложнения на сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому людям с этими заболеваниями нужно вакцинироваться", — говорит Ольга Ярмоленко.

Напомним, новое исследование показало, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом.

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