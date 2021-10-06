Пункты вакцинации от коронавируса в Днепре: где и когда можно прививаться

Пункты вакцинации от коронавируса в Днепре: где и когда можно прививаться

Сделать прививку можно в медучреждениях, а также в торговых центрах.

В Днепре открылся еще один пункт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Он будет работать в торговом центре "Европа".

Пункт массовой вакцинации оборудовали в самом центре города на Европейской площади. Расположен он на четвертом этаже здания. Делать прививки в нем будут вакцинами компаний Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech.

В торговом центре прививки от COVID-19 будут делать четыре раза в неделю: в среду, четверг, пятницу и субботу. В будние дни он будет работать с 13:00 до 18:00, в выходной день — с 10:00 до 14:00.

Чтобы сделать вакцину, с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код или декларацию, заключенное с семейным врачом.

Где еще можно сделать прививку

В Днепре работает около 14 пунктов массовой вакцинации. Большинство из них находятся в центрах первичной медико-санитарной помощи. Несколько — в торговых центрах и даже на территории синагоги.

Пройти вакцинацию в центрах первичной медико-санитарной помощи можно по адресам:

Улица Столярова, 12.

Проспект Богдана Хмельницкого, 19.

Улица Паникахи, 53.

Улица Ломаная, 4.

Улица Диеевская, 111.

Улица Караваева, 68.

Улица Краснопольская, 6-б.

Улица Софьи Ковалевской, 53.

Улица Батумская, 13.

Улица 20-летия Победы, 12.

Улица Высоцкого, 2.

Улица Футбольная, 12.

Сделать вакцину в Культурно-деловом центре "Менора" можно по адресу: улица Шолом Алейхема, 4/26.

Напомним, что мэр Чернигова обязал невакцинированных подчиненных регулярно сдавать COVID-тесты.

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