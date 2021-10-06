Пункты вакцинации от коронавируса в Днепре: где и когда можно прививаться

Сделать прививку можно в медучреждениях, а также в торговых центрах.
В Днепре открылся еще один пункт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Он будет работать в торговом центре "Европа".
Пункт массовой вакцинации оборудовали в самом центре города на Европейской площади. Расположен он на четвертом этаже здания. Делать прививки в нем будут вакцинами компаний Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech.
В торговом центре прививки от COVID-19 будут делать четыре раза в неделю: в среду, четверг, пятницу и субботу. В будние дни он будет работать с 13:00 до 18:00, в выходной день — с 10:00 до 14:00.
Чтобы сделать вакцину, с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код или декларацию, заключенное с семейным врачом.
Где еще можно сделать прививку
В Днепре работает около 14 пунктов массовой вакцинации. Большинство из них находятся в центрах первичной медико-санитарной помощи. Несколько — в торговых центрах и даже на территории синагоги.
Пройти вакцинацию в центрах первичной медико-санитарной помощи можно по адресам:
- Улица Столярова, 12.
- Проспект Богдана Хмельницкого, 19.
- Улица Паникахи, 53.
- Улица Ломаная, 4.
- Улица Диеевская, 111.
- Улица Караваева, 68.
- Улица Краснопольская, 6-б.
- Улица Софьи Ковалевской, 53.
- Улица Батумская, 13.
- Улица 20-летия Победы, 12.
- Улица Высоцкого, 2.
- Улица Футбольная, 12.
Сделать вакцину в Культурно-деловом центре "Менора" можно по адресу: улица Шолом Алейхема, 4/26.
Напомним, что мэр Чернигова обязал невакцинированных подчиненных регулярно сдавать COVID-тесты.