Новий штам коронавірусу "Пірола": чи є причини для паніки

У низці інших країн виявлено новий варіант COVID-19 під назвою "Пірола". Новий варіант вірусу має наукове позначення BA.2.86. У ньому більше мутацій, ніж у будь-якому іншому варіанті від моменту появи знаменитого штаму "Омікрон" 2021 року.

Про це пише National Post.

Уперше новий варіант вірусу було виявлено влітку в Данії, а в Канаді його було виявлено у людини, яка не мала в минулому досвіду подорожей. Також вірус уже дістався Великої Британії, де перший його випадок було підтверджено ще 18 серпня.

"Пірола" з його численними мутаціями може просто обійти імунітет, вироблений людьми внаслідок попередніх інфекцій COVID-19 або вакцинації. Це не означає, що люди з імунітетом більш схильні до важких захворювань, просто вірусу може бути легше їх заразити, ніж попереднім йому варіантам. Люди, які не отримали імунітет шляхом щеплення або одужання від хвороби, безумовно, становлять найбільш вразливу групу для нового штаму.

Органи охорони здоров'я Канади та США зазначають, що цей варіант не викликає особливо важких захворювань. Тести і методи лікування, що використовуються для COVID-19, за їхніми словами, ефективні і проти нього.

Наразі трекер поширення варіантів вірусу GISAID фіксує його поширення в таких країнах:

Данія

Франція

США

Швеція

Таїланд

Ізраїль

Іспанія

Канада

Португалія

Австралія

Німеччина

Південна Корея

Японія

Серед симптомів, за якими можна визначити зараження варіантом "Пірола", спеціалісти виділяють:

висока температура або озноб

постійний кашель, особливо якщо ви сильно кашляєте понад годину або більше трьох разів на день

будь-які зміни в запаху або смаку предметів

утруднене дихання або відчуття, що ви не можете перевести подих

непереборна втома або стомлюваність

загальні болі або дискомфорт у тілі

постійні головні болі

подразнення або біль у горлі

постійна закладеність носа або нежить, схожий на застуду

відсутність почуття голоду або бажання їсти

діарея

нудота або блювота

Хоча "Пірола" має велику кількість мутацій та існує невизначеність щодо його наслідків, поточні спостереження не дають підстав вважати його особливо важким.

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