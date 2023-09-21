Новый штамм коронавируса "Пирола": есть ли причины для паники

В ряде стран обнаружен новый вариант COVID-19 под названием "Пирола". Новый вариант вируса имеет научное обозначение BA.2.86. В нем больше мутаций, чем в любом другом варианте с момента появления знаменитого штамма "Омикрон" в 2021 году.

Об этом пишет National Post.

Впервые новый вариант вируса был обнаружен летом в Дании, а в Канаде он был обнаружен у человека, не имевшего в прошлом опыта путешествий. Также вирус уже достался Великобритании, где первый его случай был подтвержден еще 18 августа.

"Пирола" с его многочисленными мутациями может просто обойти иммунитет, выработанный людьми в результате предварительных инфекций COVID-19 или вакцинации. Это не значит, что люди с иммунитетом более подвержены тяжелым заболеваниям, просто вирусу может быть легче их заразить, чем предыдущим ему вариантам. Люди, которые не получили иммунитет путем прививки или выздоровления от болезни, безусловно, составляют наиболее уязвимую группу для нового штамма.

Органы здравоохранения Канады и США отмечают, что этот вариант не вызывает особо тяжелых заболеваний. Тесты и методы лечения, используемые для COVID-19, по их словам, эффективны и против него.

В настоящее время трекер распространения вариантов вируса GISAID фиксирует его распространение в таких странах:

Дания

Франция

США

Швеция

Таиланд

Израиль

Испания

Канада

Португалия

Австралия

Германия

Южная Корея

Япония

Среди симптомов, по которым можно определить заражение вариантом "Пирола", специалисты выделяют:

высокая температура или озноб

постоянный кашель, особенно если вы сильно кашляете более часа или более трех раз в день

любые изменения в запахе или вкусе предметов

затрудненное дыхание или ощущение, что вы не можете перевести дыхание

неустранимая усталость или утомляемость

общие боли или дискомфорт в теле

постоянные головные боли

раздражение или боль в горле

постоянная заложенность носа или насморк, похожий на простуду

отсутствие чувства голода или желание есть

диарея

тошнота или рвота

Хотя "Пирола" имеет большое количество мутаций и существует неопределенность по поводу его последствий, текущие наблюдения не дают оснований считать его особенно трудным.

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