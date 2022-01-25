Зробив 5 щеплень за день: українець заради популярності 27 разів вакцинувався від коронавірусу 

Чоловік заявляє, що хоче отримати 30 щеплень від коронавірусу.

Житель міста Суми Олексій 27 разів вакцинувався від коронавірусу. Щоб зробити щеплення він подорожує Україною.

Про це під час апаратної наради в Сумській міській раді повідомила начальниця управління охорони здоров’я Олена Чумаченко, повідомляє видання sumy.today.

За словами посадовиці, житель Сум вже 27 разів отримав щеплення від коронавірусу. Міський голова Сум Олександр Лисенко зазначив, що так робити не можна, але це доводить те, що вакцина точно безпечна.

Українець, який вже вакцинувався 27 разів у коментарі "Сьогодні" розповів, що зробив це заради популярності. Він зазначає, що для того, щоб отримати вакцинації, він подорожує Україною. Одного дня йому вдалось отримати аж 5 доз вакцини.

"Хотів бути популярним. Також подумав, що у Харкові мені дадуть путівку до санаторію, хоча б на місяць, бо там краще харчування. А у Сумах мені відмовили у цьому", - розповів Олексій.

Колишня сімейна лікарка чоловіка Надія Гордієнко розповіла, що через настирливість пацієнта, вона була була змушена розірвати угоду з Олексієм. Медикиня каже, що чоловік цілодобово їй телефонував та просто так приходив на прийом.

Лікарка Оксана Іващенко, яка вперше вакцинувала чоловіка, розповіла, що після щеплення Олексій усім розповідав, що медики "за вакцинацію дають йому талони на їжу". Тоді їй телефонували знайомі та докоряли, проте це не правда. Більше двох доз Олексій у Сумах не отримав, тоді він поїхав до Харкова. Там він стверджує, що його вакцинували після того, як він робив медикиням компліменти.

Проте лікарі зазначають, що швидше за все чоловік отримував щеплення в центрах вакцинацій, де не завжди встигають перевірити дані про людей, які до них приходять.

У системі Helsi, куди вносять дані про вакцинацію, жодних запобіжників на такий випадок немає, проте там зазначають, що в таких людей можуть виникнути проблеми із отриманням COVID-сертифікату.

"Це швидше за все викличе помилку при формуванні сертифікату про вакцинацію" – сказав директор сервісу Helsi Євген Донець.

Олексій же стверджує, що планує вакцинуватись 30 разів.

Нагадаємо:

Раніше українець заявив, що він 18 разів вакцинувався від коронавірусу заради того, щоб нібито отримати путівку до санаторію.

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