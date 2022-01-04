Отримали по три дози вакцини: король і королева Швеції захворіли на COVID-19

Подружжя ізолювалося.
Король Швеції Карл XVI Густав та його дружина королева Сільвія захворіли на коронавірус. Вони отримали позитивні тести на COVID-19 попри те, що встигли зробити по три дози вакцини проти коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє thelocal.se.
Наразі король та королева ізолювалися, згідно з протиепідемічними правилами, що діють у країні.
"Відстеження їхніх контактів продовжується", - розповіли у Королівському дворі.
Там зауважують, що перебіг захворювання у короля та королеви легкий.
Відомо, що старша дочка пари, кронпринцеса Вікторія, та її чоловік принц Даніель хворіли на COVID-19 у березні минулого року.
Брат Вікторії, принц Карл Філіп, і його дружина принцеса Софія мали позитивний результат на COVID-19 у листопаді 2020 року.
Нагадаємо, раніше фахівці назвали нетипові симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", на які варто звертати увагу.
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