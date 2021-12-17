Знижує ризик смерті на 79%: європейський регулятор схвалив нові ліки від коронавірусу

Препарат має назву "Сотровімаб".

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало видати реєстрацію на медичний препарат від коронавірусу "Сотровімаб".

По це напередодні повідомили у регуляторі.

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"Комітет з лікарських засобів для людини (CHMP) ухвалив позитивне рішення, рекомендуючи надати реєстраційне посвідчення на лікарський засіб "Сотровімаб" (Sotrovimab, XEVUDY), призначений для лікування дорослих та підлітків (віком від 12 років та з масою тіла не менше 40 кг) від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Препарат призначений для пацієнтів із симптомами у легкій формі. Вони не потребують підключення до кисню, але мають високий ризик розвитку тяжкої форми захворювання.

За даними клінічних досліджень, лікування "Сотровімаб" знижує ризик госпіталізації або смерті на 79% у дорослих. Препарат ефективний і проти нового штаму коронавірусу "Омікрон", наголошують розробники.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19. Крім того, "Молнупіравір" уже зареєстрували для використання Велика Британія, США, ЄС. Їх використовуватимуть, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

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