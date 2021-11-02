Жертви антивакцинальної кампанії: у США від коронавірусу померла мама немовляти

Подружжя не було вакциновано від COVID-19.

У США за кілька тижнів після пологів померла дівчина, яка боялася робити вакцинацію проти коронавірусу. За словами чоловіка загиблої, молода мати потрапила під антивакцинальну кампанію.

Про це пише CNN.

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Коронавірусну інфекцію 22-річна дівчина підхопила наприкінці літа. Тоді вона була на сьомому місяці вагітності. Вакцинуватись вона відмовилася, бо нібито боялася наслідків після введення препарату.

25 серпня, коли дівчина вже була у лікарні, її стан погіршився. Тому медики вирішили екстрено проводити кесарів розтин. У результаті маленька Кармен народилася майже на два місяці раніше. У цей час її мати перебувала на апараті життєзабезпечення.

“Я знав, що тієї ночі щось було не так. Я відчував це у своїх грудях. Мені здавалося, що Емілі була далі від мене. У глибині душі я відчував, що вона була надто далеко”, — казав її чоловік Ерік Робінсон.

Згодом дівчина померла від коронавірусної інфекції.

Подружжя не було вакциновано від COVID-19, тому що потрапило під дезінформацію. Вони вважали, що препарат викликає проблеми у вагітних жінок і згубно позначається на дітей.

Тепер Робінсон хоче пройти вакцинацію та допомогти іншим людям отримати дозу препарату.

“Це найсильніший біль, який будь-хто відчував у своєму житті Сидячи біля своєї мертвої дружини, тримаючи її за руку і дивлячись, як колір залишає її обличчя. Зробіть щеплення. Це дуже серйозно. Вона все ще була б тут, якби ми ставилися до вакцинації серйозно”, - наголосив Ерік Робінсон.

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