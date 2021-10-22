Заразніший за "Дельту": чи виявили в Україні хворих з новим мутованим вірусом

Заразніший за "Дельту": чи виявили в Україні хворих з новим мутованим вірусом

В Україні майже 100% людей, у яких зараз виявляють вірус, інфіковані штамом "Дельта".

В Україні поки не зафіксували випадки захворювання на нову мутацію штаму "Дельта", яку виявили у Великій Британії. Цей вид штаму вважається ще більш заразним, ніж "Дельта".

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю телеканалу "Дом".

За його словами, в Україні майже 100% людей, у яких зараз виявляють вірус, інфіковані штамом "Дельта".

"На початку жовтня в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повноцінно запущений в роботу повногеномний сепаратор, який дозволяє розшифровувати геном SARS-CoV-2 і дивитися, який саме штам у нас циркулює. За підсумками проведеної роботи, станом на сьогодні, практично 100% зразків, які були протестовані на національному рівні, відносяться саме до штаму "Дельта". Поки що без альтернативних або нових штамів", — розповів він.

Нагадаємо, Кузін заявив, що пік захворюваності на коронавірус в нашій країні аж ніяк ще не настав. Він може статися на початку наступного року. Однак уберегти від нього, за словами міністра охорони здоров'я, може масова вакцинація.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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