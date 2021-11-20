Заразніший на 10-15%: у восьми областях виявили новий підтип штаму "Дельта"

Заразніший на 10-15%: у восьми областях виявили новий підтип штаму "Дельта"

Він має агресивніші властивості.

В Україні зафіксовано новий підтип COVID-штаму "Дельта", який заразніший за досі відомий.

Про це під час брифінгу повідомив голова державної установи "Одеський обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Віталій Гончаров, пише УНІАН.

Цей варіант, який заразніший на 10-15% виявили у інфікованих в кількох областях: Одеській, Львівській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській.

"Штам "Дельта" себе виправдав щодо агресивніших властивостей. Внаслідок значної заразності штаму зменшилася тривалість інкубаційного періоду - від 14 до 3-5 днів. Значно збільшився показник летальності. Це наслідок важкого клінічного перебігу захворювання, що потребує госпіталізації та кисневої терапії", – розповів Гончаров.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 листопада зафіксовано 18 250 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 311, 3 тис. українців.

За суботніми даними МОЗ, 19 регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину. "Помаранчеві" - три регіони. "Жовтими" залишаються три області.

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