Зараження коронавірусом в громадському транспорті: наскільки високим є ризик підхопити COVID-19 у потязі

Зараження коронавірусом в громадському транспорті: наскільки високим є ризик підхопити COVID-19 у потязі

Дослідник розповів, як зменшити ризик зараження коронавірусом.

У громадському транспорті, зокрема потязі, існує ризик зараження коронавірусом. Але такий ризик не є дуже високим за певних умов.

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Про це розповів в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger відомий дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер.

"У поїздах значна частина повітря фільтрується, а потім потрапляє назад у вагон. За моїми розрахунками, ризик зараження не дуже високий, якщо всі носять маски і поводяться відносно тихо. Але якщо хтось дуже голосно розмовляє впродовж тривалого часу, краще перейти до іншого купе чи іншого вагону", - скзав Міхаель Рідікер.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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