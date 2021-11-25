Залишиться з нами в найближчі роки: українцям розповіли, які проблеми зі здоров'ям найчастіше зберігаються після коронавірусу

Залишиться з нами в найближчі роки: українцям розповіли, які проблеми зі здоров'ям найчастіше зберігаються після коронавірусу

Багато з симптомів після коронавірусу з'являються знову.

Найчастіше після коронавірусу в пацієнтів змінюється нюх та смак, виникає депресія і з'являються проблеми з пам'яттю, продовжується кашель.

Про це розповів голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Фахівець каже, що після коронавірусу у людей також може з'являтися деяке запаморочення, можуть бути проблеми з легеневою системою. Крім того, багато з симптомів з'являються знову.

"Загальні симптоми включають втому і задишку та інші симптоми, які зазвичай впливають на повсякденне життя - це зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам'яттю, головний біль, нездужання після навантаження, порушення сну і тахікардія. Ми бачимо, що багато з цих симптомів з'являються знову. І коли це відбувається, а потім вони залишаються на більш тривалий період, тоді саме час зателефонувати вашому сімейному лікарю і проконсультуватися, чи може це бути постковідний синдром. Але це може бути по-різному для кожного окремого пацієнта", - розповів він.

Також спеціаліст звернув увагу на психічне здоров'я дітей, дорослих і медичних працівників у контексті пандемії.

"Психічне здоров'я – це одна з тем, з якою нам потрібно мати справу. Навіть коли ми подолаємо COVID, це залишиться з нами в найближчі роки, і це вимагає великої уваги", - наголосив доктор Ярно Хабіхт.

Як повідомлялося, коронавірус у вереснi 2021 року спричинив 2 937 смертей — втричі більше, ніж у попередньому мiсяцi. Від пневмонії та грипу померло 1 014 людей. Загалом за перші 9 місяців 2021 року в Україні пiшли з життя 487 855 осiб. Надлишкова смертність за той же період налічує 52 571 особу.

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