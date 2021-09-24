Забиті лікарні ковід-пацієнтами: Дніпропетровська область перейшла в "жовту" епідеміологічну зону

В облраді кажуть, що у "помаранчевій" зоні застосовуються обмеження "жовтого" рівня.

Дніпропетровська область через стрімке поширення коронавірусної інфекції перейшла в "помаранчеву" зону.

Про це повідомили в пресслужбі обласної ради.

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Так, Дніпропетровщина за один день перейшла з "жовтої" у "помаранчеву" зону. Відповідне рішення прийняла комісія з питаннями техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Протягом останньої доби маємо 456 нових хворих (станом на 24 вересня хворих вже 889, — ред). На Дніпропетровщині фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, нині ж він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі – залежить від кожного мешканця Дніпра та області: вкотре нагадую людям про важливість дотримання всіх карантинних правил", — акцентував голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Нагадаємо, що пацієнти, які зараз потраплять до лікарень з COVID-19, є набагато важчими, аніж ті, які були під час попередньої хвилі коронавірусу.

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