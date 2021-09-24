Забиті лікарні ковід-пацієнтами: Дніпропетровська область перейшла в "жовту" епідеміологічну зону

В облраді кажуть, що у "помаранчевій" зоні застосовуються обмеження "жовтого" рівня.
Дніпропетровська область через стрімке поширення коронавірусної інфекції перейшла в "помаранчеву" зону.
Про це повідомили в пресслужбі обласної ради.
Так, Дніпропетровщина за один день перейшла з "жовтої" у "помаранчеву" зону. Відповідне рішення прийняла комісія з питаннями техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Протягом останньої доби маємо 456 нових хворих (станом на 24 вересня хворих вже 889, — ред). На Дніпропетровщині фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, нині ж він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі – залежить від кожного мешканця Дніпра та області: вкотре нагадую людям про важливість дотримання всіх карантинних правил", — акцентував голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Нагадаємо, що пацієнти, які зараз потраплять до лікарень з COVID-19, є набагато важчими, аніж ті, які були під час попередньої хвилі коронавірусу.