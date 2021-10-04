За яких симптомів хворому з коронавірусом необхідна госпіталізація: у МОЗ пояснили нюанси

За яких симптомів хворому з коронавірусом необхідна госпіталізація: у МОЗ пояснили нюанси

Важливим залишається консультування з боку сімейного лікаря, оскільки саме він може визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Тож Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.

"Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих", - йдеться у повідомленні.

Перелік симптом та станів, за яких пацієнту може знадобитися госпіталізація:

Біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта;

рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, ґрунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.

"У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування", - резюмували у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

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