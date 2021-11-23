За п'ять місяців після базового курсу: Італія дозволила третю дозу COVID-щеплення

Наразі в країні вакцинують людей із вразливих груп.
В Італії дозволили бустерну вакцинацію проти коронавірусу за п'ять місяців після базового курсу імунізації.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца у Facebook.
"Бустерна доза має вирішальне значення для кращого захисту нас і тих, хто оточує нас. Після останнього висновку AIFA це можна буде зробити через 5 місяців після завершення першого циклу", - наголосив керівник італійського міністерства.
Він також закликав громадян робити щеплення, "щоб бути сильнішим".
Нагадаємо, на початку листопада в Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19. Наразі в Італії третьою дозою вакцинують лише працівників сфери охорони здоров’я, літніх людей та людей із вразливих груп. Утім, за словами міністра Сперанца, уряд планує щепити третьою дозою також людей з інших вікових груп.
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