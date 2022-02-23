За "незалежність "ЛДНР" заплатять високу ціну: наскільки дієвими будуть нові санкції та чи можуть Росію чекати нові сорпризи

За "незалежність "ЛДНР" заплатять високу ціну: наскільки дієвими будуть нові санкції та чи можуть Росію чекати нові сорпризи

Банки, суверенний борг, депутати Держдуми, бізнесмени та діти друзів Путіна. А ще - "Північний потік-2". Усі вони – стали мішенню нових санкцій, що їх запровадили ЄС, США та ще ряд міжнародних партнерів України.

Євросоюз остаточно узгодив списки росіян, що опинилися під санкціями. В ньому - ті, кого ЄС покарає за визнання незалежності так званих "ЛДНР". Світ завмер в очікуванні публікації документу - його саме готують до цього.

Про це 23 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

КОЛИ РОСІЯНИ ВІДЧУЮТЬ НАСЛІДКИ НОВИХ САНКЦІЙ

Так, найвідоміші особи, чиї прізвища у списку - це російський міністр оборони Сергій Шойгу, бізнесмен Євген Пригожин, якого ще називають "кухарем" російського президента й з яким пов'язують фінансування бойовиків із компанії "Вагнера", глава путінської адміністрації Антон Вайно, віце-спікер Держдуми Петро Толстой. Утім ці особи - вже й так - з інших причин - були в чорних списках Євросоюзу. Серед новачків - прес-аташе російського МЗС Марія Захарова, головред пропагандистської Раші Тудей Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов. Останній - резидент Італії й власник двох вілл на озері Комо, - стверджувала російська опозиція. А тепер - в'їзд до ЄС і транзит через нього всім цим фігурантам забороняють, а їхні активи тут - заморожують. Це сfме - стосуватиметься депутатів російської Думи, що підтримали визнання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР". Загалом - 351 парламентар.

ТСН.ua

"Санкційний пакет передбачає визначення певної кількості людей, відповідальних за всі ухвалені рішення. Їм доведеться надзвичайно складно. Санкції мають бути реалізовані, вони будуть сильними і болючими в першому пакеті, а потім будуть інші пакети. Водночас ця рука, яку ми простягаємо Росії, все ще існує, оскільки немає нічого гіршого за війну", - зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

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Найбільш причетного до цього - тобто, власне підписанта указу - Володимира Путіна - у санкційному переліку немає. Втім, обмеження посуворішають, якщо Москва продовжить ескалацію, грозить Брюссель.І такі ж попередження вона отримує з Лондона. Британія закриє Росії доступ до своїх фінансових ринків. У Берліні, де заморозили сертифікацію "Північного Потоку-2", попереджають - перевірка "труби" триватиме багато місяців. І це напряму пов'язано з безпековою кризою. Своїми останніми діями, каже глава німецької дипломатії, Росія ізолює себе від решти світу.

"Мир і свобода в Європі ціни не мають. Саме тому ми вирішили призупинити сертифікацію "Північого Потоку-2". Російський президент на сході України намагається повернути колесо історії назад, завдаючи шкоди своїм сусідам за допомогою влади, військових і з абсолютною зневагою до всього, що являє собою європейський порядок миру", - зазначила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

НАСКІЛЬКИ ДІЄВИМИ БУДУТЬ НОВІ САНКЦІЇ ТА ЧИ МОЖУТЬ РОСІЮ ЧЕКАТИ НОВІ СОРПРИЗИ

"Це явна відповідь Кремлю на порушення міжнародного права. Санкції направлені безпосередньо на окремих осіб і компанії, причетні до цих дій", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн .

"Потролили" російських політиків та пропагандистів і в українському РНБО.

"Ми б бажали, щоб – до речі – Франція могла б прийняти рішення те, що стосується всіх цих Сен-Тропе, дуже багато там таких місць на Лазуровому узбережжі, щоб там вже вони не відпочивали", - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Британський чорний список включив трьох бізнесменів, відомих зв'язками з російським президентом. Борис та Аркадій Ротенберги й Геннадій Тимченко. Обмеження запровадять і проти п'яти російських банків. Із США погані новини "прилетіли" ще й для дітей оточення Путіна - їхнє майно та активи на території США заморожені. Ідеться про сина директора ФСБ Бортнікова, сина колишнього прем’єр-міністра Фрадкова, та сина першого заступника керівника офісу президента Кирієнка. Вони задіяні у корупційній політиці Кремля, тож мають розділити і біль – заявив Джо Байден.

"Допоки Росія обмірковує свій наступний крок, ми свій вже підготували. Росія заплатить ще вищу ціну, включно з додатковими санкціями. Хто, заради Бога, на думку Путіна, дав йому право оголошувати так звані країни на території, що належала його сусідам", - зазначив він.

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Аналітик Ігор Чаленко певен – ці санкції носять більше повчальний характер - змусять тамтешніх політиків та бізнес ретельніше ставитися до партнерів.

"Це більше маркер для усього світу, що за кожне політичне рішення буде особиста відповідальність. Тому що вони, коли сидять в Думі, натискають кнопочки, вони думають що це - "Владімір Владіміровіч", - говорить він.

А от з економічної точки зору, певен, значно ефективніші інші санкції. Фактично усі міжнародні партнери України закрили російському уряду доступ до фінансових ринків. Заборонили розміщувати державні облігації. А Росія, попри профіцит минулорічного бюджету, запозичення нарощувала. Нині борг РФ складає майже 480 мільярдів. Теоретично – у Росії є достатній резерв, однак чимала його частина знаходиться за кордоном. І міжнародні партнери вже попередили – доступ до нього також можуть закрити, якщо Росія і надалі продовжить вторгення в Україну.

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"Це вбивчі санкції. Це санкції проти Центробанку РФ, фактичне це забере у Росії всі гроші з резерву на стабілізацію економіки. І при бажанні Захід може покласти Росію на лопатки", - певен економіст Павло Кухта.

Серед інших можливих санкцій - відключення від системи SWIFT та заборона постачання до Росії напівпровідників та високотехнологічного обладнання. Серед козирів - у рукаві партнерів України і заборона імпорту російських енергоносіїв. Перший крок - призупинення сертифікації "Північного потоку-2" - це більше попередження. Але якщо Путін та оточення його не зрозуміють - світові доведеться йти далі.

Наскільки дієвими будуть нові санкції проти Росії та що під них підпадає | Новини світу

ЩО МАЮТЬ І ЩО МОЖУТЬ ВТРАТИТИ РОСІЯНИ

Ні шопінга у Мілані, ні вечірок у Сен-Тропе, ані діамантів в Антверпені - головний дипломат Євросоюзу пообіцяв таке майбутнє російським депутатам, котрі потрапили під санкції. І зауважив - це лише перший крок. Уїдливе висловлювання політик, щоправда, згодом видалив. Утім, загроза не побачити більше свої маєтки - для російської еліти реальна - саме такі санкції Захід обіцяє за агресію щодо України.

Здійснювати покупки у Хередз, жити у своїх маєтках у лондонських районах Челсі, Кенсінгтон та Белгравія, водити розкішні авто - ось як описує улюблені дії росіян доцент Нотінгемського університету. Тайлер Кустра критикує політику Лондона заморожувати активи російських олігархів, бо вважає - заморозити багатство росіян, оформлене через підставні компанії, насправді важко. А от покарати причетних до агресії можна було би в інший спосіб, адже чи не головне їхнє бажання - не сидіти у Москві.

"Якби ми взяли і відібрали у них візи, для них це було би набагато страшніше", - зазначив він.

Наприклад, маєток друга Путіна бізнесмена Аркадія Ротенберга, за який він судився з дружиною - коштує 27 мільйонів. А власність російського олігарха Андрія Гончаренка, колишнього топ-менеджера "Газпрому" - один з найдорожчих будинків Британії. А лондонська вулиця Ітон-сквер отримала прізвисько "Червона площа" - так багато там маєтків російських олігархів - мільйонні домівки Романа Абрамовича та Олега Дерипаски. Останній, до речі не лише катає на розкішних яхтах моделей і російських політиків - а й радо надає приватні літаки родині головного дипломата Лаврова.

А ось французький курорт Біарріц, за даними видання Time, став прихистком для родини Путіна.

Маєтки російських олігархів - Ротенбергів, Тімченка, Пономаренка - розкидані по курортах французького узбережжя. А от речник Путіна Дмитро Пєсков та глава пропагандистського каналу Life Арм Габрелянов - володіють квартирами у Парижі.

От тільки як довго триватиме комфортне життя російських олігархів за кордоном - тепер під питанням. Адже заморожені активи, та головне - заборона на в'їзд можуть сильно віддалити відпочинок в улюбленій віллі. Як анонсував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, запроваджені напередодні проти росіян санкції можуть виявитися лише першим кроком.

Російська еліта може більше не побачити свої європейські маєтки через агресію щодо України

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Автори: Зоряна Степаненко, Олександр Романюк, Катерина Федорченко