За добу використовують тисячі балонів: Ляшко розповів, чи є в Україні проблема з киснем у лікарнях

За добу використовують тисячі балонів: Ляшко розповів, чи є в Україні проблема з киснем у лікарнях

За добу лікарні споживають близько 330 тонн рідкого кисню та 6800 балонів.

У регіонах є підвищений попит на кисень, але він під контролем. Тим не менш, деяким родичам пацієнтів балони доводиться шукати власними силами.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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В Україні кисень виробляють на 35 підприємствах. За добу лікарні споживають близько 330 тонн рідкого кисню та 6800 балонів рідкого кисню, який згодом розподіляють між ковідними відділеннями нашої країни.

У медзакладах зараз спостерігається підвищений попит на балони, проте, за словами Ляшка, він є контрольованим.

"Регламентні роботи на одному заводі вже завершилися і сьогодні він починає відпускати кисень у мережу, на іншому - роботи продовжаться до 1 листопада поточного року", — наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Донецькій області для хворих на коронавірус не вистачає балонів з киснем. Місцеві мешканці шукають його в екстреному порядку по друзям та знайомим.

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