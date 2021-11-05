За добу в Україні від COVID-19 померли майже 700 людей: статистика на 5 листопада

Недуга забирає життя українців.
В Україні за минулу добу захворіли на COVID-19 26 488 людей. Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу
◾️ госпіталізовано – 5 497 осіб
◾️ летальних випадків – 696
◾️ одужало – 13 281 особа
За весь час пандемії в Україні
◾️ захворіло – 3 032 951 особа
◾️ одужало – 2 492 419 осіб
◾️ летальних випадків – 70 842
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.
93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.