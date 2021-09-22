"Їх не бере вірус": інфекціоністка Голубовська розповіла, хто ніколи не захворіє на COVID-19

"Їх не бере вірус": інфекціоністка Голубовська розповіла, хто ніколи не захворіє на COVID-19

Коронавірус може загострювати і ті хвороби, які були в пацієнта раніше.

Лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська розповіла, що є категорія людей, які не ризикують захворіти коронавірусом.

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Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Є категорія пацієнтів, яка не хворіє, ну не бере їх вірус. Це як з грипом близько 5%. А взагалі - це генетика та гарний імунітет", - зазначила інфекціоністка.

За словами лікарки, їй відомі також і такі приклади, коли люди люди хворіють безсимптомно. Тоді вони навіть можуть не знати про захворювання, проте мати антитіла до коронавірусу.

Ольга Голубовська також наголосила, що коронавірус може загострювати і ті хвороби, які були в пацієнта раніше. Також вона закликала вакцинуватись від COVID-19.

Нагадаємо, в Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) нещодавно заявили, що внаслідок поширення штаму "Дельта" ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби знизилась до 66%. Йдеться про РНК-вакцини виробництва компаній Pfizer та Moderna.

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