ЄС планує встановити єдиний термін дії COVID-сертифіката для всіх країн-членів союзу: пояснено причину

Раніше, попри рекомендації Єврокомісії щодо 9-місячного терміну дії COVID-сертифікату, більшість країн-членів ЄС встановили власні ліміти.

Країни Європейського Союзу збираються скоротити термін дії COVID-сертифікатів від 12 місяців до 9 місяців. Далі потрібно буде робити щеплення знову.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в ЄС.

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Представники ЄС, як повідомляє Reuters, заявили, що уряди країн Євросоюзу мають дійти консенсусу щодо дев'ятимісячного терміну дії сертифіката. Це має статися вже в п’ятницю після попередньої згоди в четвер. Один з дипломатів зазначив, що переговори можуть тривати і до наступного тижня.

Внутрішні джерела Reuters в ЄС повідомили, що дев'ятимісячний ліміт отримав загальну підтримку. Стурбовані таким рішенням лише країни з відносно нижчим рівнем вакцинації.

Нагадаємо, на початку листопада Європейська комісія заявила про плани зробити обов’язковою третю дозу вакцини від COVID-19. Водночас робити її доведеться після закінчення терміну від моменту останньої дози, що відтепер, за умови підтвердження поправок, становитиме 9 місяців, а не 12, як було раніше.

Уряди ЄС неодноразово заявляли, що в цьому питанні потрібен загальний підхід, адже різні терміни у різних країнах можуть сколихнути туристичну індустрію всього ЄС.

Попри це, Франція вирішила встановити семимісячний ліміт замість запропонованого Єврокомісією дев’ятимісячного. Такі самі терміни встановив і Кіпр. Натомість у Греції для людей похилого віку дійсність сертифікату закінчується вже через шість місяців від останньої дози вакцини.

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