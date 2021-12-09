ЄС планує встановити єдиний термін дії COVID-сертифіката для всіх країн-членів союзу: пояснено причину

Раніше, попри рекомендації Єврокомісії щодо 9-місячного терміну дії COVID-сертифікату, більшість країн-членів ЄС встановили власні ліміти.
Країни Європейського Союзу збираються скоротити термін дії COVID-сертифікатів від 12 місяців до 9 місяців. Далі потрібно буде робити щеплення знову.
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в ЄС.
Представники ЄС, як повідомляє Reuters, заявили, що уряди країн Євросоюзу мають дійти консенсусу щодо дев'ятимісячного терміну дії сертифіката. Це має статися вже в п’ятницю після попередньої згоди в четвер. Один з дипломатів зазначив, що переговори можуть тривати і до наступного тижня.
Внутрішні джерела Reuters в ЄС повідомили, що дев'ятимісячний ліміт отримав загальну підтримку. Стурбовані таким рішенням лише країни з відносно нижчим рівнем вакцинації.
Нагадаємо, на початку листопада Європейська комісія заявила про плани зробити обов’язковою третю дозу вакцини від COVID-19. Водночас робити її доведеться після закінчення терміну від моменту останньої дози, що відтепер, за умови підтвердження поправок, становитиме 9 місяців, а не 12, як було раніше.
Уряди ЄС неодноразово заявляли, що в цьому питанні потрібен загальний підхід, адже різні терміни у різних країнах можуть сколихнути туристичну індустрію всього ЄС.
Попри це, Франція вирішила встановити семимісячний ліміт замість запропонованого Єврокомісією дев’ятимісячного. Такі самі терміни встановив і Кіпр. Натомість у Греції для людей похилого віку дійсність сертифікату закінчується вже через шість місяців від останньої дози вакцини.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.