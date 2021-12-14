"Є тривожним сигналом для всього світу": китайські вчені зробили заяву щодо штаму "Омікрон"

"Є тривожним сигналом для всього світу": китайські вчені зробили заяву щодо штаму "Омікрон"

Однак для остаточного висновку потрібно ще лабораторні дослідження.

Китайські науковці вважають, що штам "Омікрон" здатний обходити захист вакцини від COVID-19, що є "тривожним сигналом для всього світу".

Про це йдеться у статті наукового журналу Emerging Microbes & Infection.

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"Результати дослідження підтвердили можливий факт імунного вислизання штаму "Омікрон", що є тривожним сигналом для всього світу", - заявив старший науковий співробітник Національного інституту контролю за продуктами та ліками в Китаї Ючун Ван.

Як йдеться у статті, науковці вивчили 28 зразків сироватки пацієнтів, які здолали вихідний штам коронавірусу, а потім протестували їх на зразках "Омікрон". Також, за результатами дослідження, встановили, що новий варіант здатний ухилятися від захисту антитіл, які були отримані від попередньої інфекції.

Однак вчені наголошують, потрібні ще додаткові лабораторні та реальні дослідження, щоб зрозуміти, чи може Omicron уникнути імунітету, викликаного вакциною.

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