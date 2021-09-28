Які симптоми у COVID-19 і які пацієнти лікуються у стаціонарах: розповів лікар-інфекціоніст

Які симптоми у COVID-19 і які пацієнти лікуються у стаціонарах: розповів лікар-інфекціоніст

В стаціонарах лікуються в більшій мірі ті пацієнти, у яких є супутні захворювання.

У хворих на коронавірусну інфекцію спостерігається різна симптоматика. Все це залежить від супутніх захворювань людини.

Про це в ефірі "Сніданку 1+1" повідомив лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

"Цей рік підніс різноманітність різних симптомів. Один взагалі не знає, що захворів, у іншого кілька днів була нежить, у третього в загалі просто зник нюх. А четвертий лежить в лікарні під киснем", — зазначив Євген Дубровський.

Він також додав, що вірус потрапляє на супутні захворювання людини.

"У стаціонарі немає молодих і здорових людей. Там важкі пацієнти з супутніми захворюваннями. Люди, у яких були інсульти, інфаркти, проблеми з імунітетом, онкозахворюваннями. Самое грізне ускладнення — зайва вага, оскільки вона включається в імунний процес і заважає організму боротися з вірусом", — підкреслив лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

Нагадаємо, що американська компанія Pfizer почала тестувати противірусний препарат для профілактики зараження COVID-19.

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