"Якби вакцина була раніше, я б не поховала дітей": 87-річна жінка з Буковини розповіла, чому вирішила щепитись

"Якби вакцина була раніше, я б не поховала дітей": 87-річна жінка з Буковини розповіла, чому вирішила щепитись

Рідні жінки працювали медиками та захворіли на коронавірус.

87-річна жителька села Новоселиця Кельменецького району Чернівецької області Марія Чумак розповіла, що через пандемію коронавірусу вона втратила своїх невістку та сина. Коли з'явилась вакцина, вона одразу щепилась, у березні планує отримати бустерну дозу.

Про це пише ІА АСС.

Жінка розповіла, що її син та невістка працювали медиками та рятували хворих на COVID-19. Спочатку на коронавірус захворіла її невістка, потім син. За тиждень жінка поховала обох родичів.

"Думала, не переживу цього. По телевізору бачила, що дуже страшна ця хвороба. Пізніше я теж перехворіла, але Бог зберіг мені життя", - каже Марія Чумак.

Після того, як в Україні почалась вакцинація, жінка одразу вирішила щепитись. Її вакцинували Pfizer. У березні бабуся планує зробити бустерну вакцинацію. Марія Чумак розповідає, що вакцинацію вона перенесла дуже просто: у неї не було температури та нічого не боліло. Жінка переконана, що якби вакцина з'явилась раніше, то її рідні зараз були б живі.

"Знаєте, якби була ця вакцина раніше, то я би не поховала своїх дітей. Вони могли би ще жити і жити. І вони точно вакцинувалися би! От того і я вакцинуюся, щоб онуки знову горе не переживали. Ще не набулася біля них", - каже літня жінка.

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