Яка кількість хворих буде на добу і скільки триватиме четверта хвиля COVID-19: вчені дали прогноз

Яка кількість хворих буде на добу і скільки триватиме четверта хвиля COVID-19: вчені дали прогноз

Згасання четвертої хвилі очікується в кінці 2021 року.

Четверта хвиля коронавірусної інфекції буде швидко і короткою. Пік може припадати на 18 тисяч хворих на добу.

Про це повідомили в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Так, вчені проаналізували поширеність вірусних захворювань за останні 20 років і з'ясували, що вони всі мають циклічний характер. Завдяки методу порівняльного аналізу вчені допускають, що нова хвиля коронавірусу, викликана "Дельта"-штамом, може бути короткою і швидкою.

“Прогнозування динаміки розвитку нової, четвертої хвилі COVID-19 в Україні на 200 днів вперед з використанням методу порівняльного аналізу і нейронної мережі типу “прямого перцептрону” показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання, вона може бути швидкою, але коротшою попередніх. Її пік передбачається на рівні 15—18 тысяч випадків захворюваності на добу. Згасання четвертої хвилі очікується в кінці 2021 року”, — підкреслили в Нацуніверситеті.

Нагадаємо, що COVID-сертифікат тепер можна отримати та роздрукувати з порталу "Дія".

Коронавірус в Україні: як урядовці планують боротися із третьою хвилею недуги

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання