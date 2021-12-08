Який вигляд має "Омікрон": науковці опублікували перше фото небезпечного штаму

Зображення отримали за допомогою електронного мікроскопу.

Медики університету Гонконгу, які досліджували вражену коронавірусом мавпячу нирку, вперше у світі сфотографували новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це у середу, 8 грудня, повідомили на сайті Гонконзького університету, опублікувавши отримане фото.

На зображенні ліворуч електронна мікрофотографія зафіксувала клітини нирки мавпи при малому збільшенні після зараження варіантом SARS-CoV-2 Omicron. На ньому видно пошкодження клітин набряклими везикулами, що містять маленькі чорні вірусні частинки.

Праворуч - електронна мікрофотографія інфікованої клітини з великим збільшенням, що показує агрегати вірусних частинок із шипами у формі корони на їх поверхні (у червоній рамці).

Фото: hku.hk

Нагадаємо, новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на вівторок, 7 грудня, було зафіксовано на території уже 57 країн світу.

Читайте також: