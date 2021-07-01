Як відновитися після COVID-19: поради від лікаря-імунолога

Медик радить не нервувати, відпочивати та уникати перебування на сонці.

Для декого одужання від COVID-19 не означає повернення до здорового життя. Виснаженому недугою організму необхідна збалансована їжа, спокій та відпочинок.

Про це fakty.ua заявив імунолог, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика кандидат медичних наук Олег Назар.

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"Вірус пригнічує роботу ендокринної системи: гормони "танцюють". Щоб нормалізувати судинний тонус, підвищити активність кори надниркових залоз, яка продукує гормони, бажано приймати препарати-адаптогени: елеутерокок, женьшень, левзею", - порадив лікар.

За його словами, у першій половині дня краще не перевантажувати себе емоційно і лягати спати не пізніше 23:00

"У першій половині дня краще не планувати емоційні навантаження, а поступово входити в робочий ритм, адже після 14 годин знижується концентрація уваги. Добре висипатися, а для цього лягати до опівночі - бажано не пізніше 23 годин. Правильно харчуватися, дотримуючись збалансованого раціону: білки, жири та вуглеводи. Жорстких дієт зараз не треба. Не нервувати, уникати перебування на сонці", - додав він.

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Раніше повідомляли, що вчені постійно фіксують нові симптоми коронавірусної хвороби. Найпоширеніші - це банальний біль у горлі, кашель, задишка, температура, слабкість, втрата нюху та смаку. Не так часто, але буває таке явище, як "ковідний язик", за якого язик обкладений нальотом і має рельєфний вигляд. А ще "ковідні нігті" - вони мають хвилеподібні рисочки, схожі на кільця дерев на зрізі стовбура чи нагадують візерунок на піску після морської хвилі. З одного боку - це наслідок гіповітамінозу, а з іншого - специфічний вплив вірусу на клітини, які швидко діляться.

Після того, як хвороба минає, симптоми зникають. Але наслідки відчуває практично кожна людина: підвищення температури, кашель, біль у горлі, погіршення сну, депресія, відчуття серцебиття та болі в серці, тривала задишка та загострення хронічних або прихованих захворювань. Постковідний синдром виникає у всіх, навіть якщо хвороба минула без симптомів. Тривалість постковіду може бути абсолютно різною: від декількох днів до 8 місяців.

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