"Я цього робити не можу": головна лікарка інфекційної лікарні Миколаєва про ситуацію з коронавірусними хворими

"Я цього робити не можу": головна лікарка інфекційної лікарні Миколаєва про ситуацію з коронавірусними хворими

До ковидного відділення лікарні нещодавно приїжджала перевірка з МОЗ.

У Миколаєві пацієнтів з коронавірусом, які лежать під апаратами штучної вентиляції легень, буквально витягують з того світу і ставлять на ноги. У відділенні інфекційної лікарні “найбільше виживання”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала головна лікарка обласної інфекційки Світлана Федорова.

Також читайте Вакцинація проти коронавірусу: чи можна щеплюватися вагітним

За її словами, нещодавно до лікарні приїхала перевірка з Міністерства охорони здоров'я. Представники МОЗ здивувалися, коли побачили, що у ковід-відділенні пацієнтів найбільше знімають із ШВЛ.

“Повертаються. Сьогодні мені намагалися розповісти, що сатурація 92% на потоці кисню 12 літрів — це взагалі здорові люди, котрі даремно у нас лежать. Запропонувала членам комісії особисто закрити вентиль кисню та виганяти хворих. Я цього робити не можу”, — наголосила Світлана Федорова.

Вона також наголосила, що боротьба з коронавірусом триває і побажала всім здоров'я.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: у Львові від недуги помер 29-річний чоловік

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання