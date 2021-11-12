"Я цього робити не можу": головна лікарка інфекційної лікарні Миколаєва про ситуацію з коронавірусними хворими

До ковидного відділення лікарні нещодавно приїжджала перевірка з МОЗ.
У Миколаєві пацієнтів з коронавірусом, які лежать під апаратами штучної вентиляції легень, буквально витягують з того світу і ставлять на ноги. У відділенні інфекційної лікарні “найбільше виживання”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написала головна лікарка обласної інфекційки Світлана Федорова.
За її словами, нещодавно до лікарні приїхала перевірка з Міністерства охорони здоров'я. Представники МОЗ здивувалися, коли побачили, що у ковід-відділенні пацієнтів найбільше знімають із ШВЛ.
“Повертаються. Сьогодні мені намагалися розповісти, що сатурація 92% на потоці кисню 12 літрів — це взагалі здорові люди, котрі даремно у нас лежать. Запропонувала членам комісії особисто закрити вентиль кисню та виганяти хворих. Я цього робити не можу”, — наголосила Світлана Федорова.
Вона також наголосила, що боротьба з коронавірусом триває і побажала всім здоров'я.
Читайте також:
- 34-річна вагітна після потрапляння із COVID до львівської реанімації зробила зізнання.
- У Харкові з'явився чат-бот "Еко-патруль": він виявляє людей які викидають сміття у заборонених місцях.
- Біженцям за певну плату гарантують доставку до країн Євросоюзу.