"Всі важкі, всі на кисні": у Харкові через спалах COVID-19 хворих знову приймають в чорнобильській лікарні

"Всі важкі, всі на кисні": у Харкові через спалах COVID-19 хворих знову приймають в чорнобильській лікарні

Медики закликають городян користуватися масками і уникати місць скупчення людей.

У Харкові для прийому ковідних пацієнтів відкрився Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала заступниця директора лікарні Олена Омельяненко.

За її словами, за добу в диспансері прийняли 141 людину. Водночас всі з них — хворі на важку форму коронавірусної інфекції.

"Всі важкі, всі на кисні. Лікарі, медсестри, санітарки до кінця зміни просто падають з ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах. Друзі, подумайте, а може носити маску — це не так вже й важко? А може, якщо ви пропустите якийсь суспільний захід, це не так вже й страшно?" — акцентувала Олена Омельяненко.

Раніше ми писали, що у Харкові закривають одне з двох відділень Чорнобильської лікарні, в якій лікують хворих на коронавірус. За словами головного лікаря, кількість пацієнтів з підтвердженим COVID-19 зменшилося, тому утримувати стаціонар на 170 ліжок зараз недоцільно.

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