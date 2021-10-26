"Возили лікарнями, щоб хоч десь знайти місце": історія одесита, у якого мати померла від COVID-19

"Возили лікарнями, щоб хоч десь знайти місце": історія одесита, у якого мати померла від COVID-19

Хлопець каже, що у похоронному бюро Одеси - величезна черга.

В Одесі хлопець втратив матір, яка захворіла на COVID-19, а у батька було ураження легенів 35%. Він розповів, що довелося пережити.

Історія одесита була опублікована в одному з Telegram-каналів Одеси.

"У суботу батьків забрала "швидка". Їх возили лікарнями, щоб хоч десь знайти місце для лікування, дивом знайшли в 5-й лікарні. Виявилося, що ураження легенів у тата 35%. У мами вже 75%. Були без вакцин. Сьогодні мами не стало", - написав хлопець.

З його слів, у похоронному бюро Одеси - величезна черга. В день агентство ховає 67 осіб померлих від коронавірусу.

"Поки я оформляв документи мами, викотили чотирьох в морг. Може, ця історія дасть зрозуміти про серйозність проблеми. Знаю, що є непробивні люди, але якщо хоч одному ця історія врятує життя, вже буде добре!"- йдеться в повідомленні.

Станом на 26 жовтня в Україні знову зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - за добу померло 734 людини. Найбільше летальних випадків було у Херсонській області, а хворих - у Дніпропетровській.

Також за минулу добу понад 19 тисяч українців інфікувалося, до лікарень потрапило майже 3 тисячі людей, а 9 738 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані - 19 жовтня - 538 та 22 жовтня - 614. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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