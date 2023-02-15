ВООЗ зупинила розслідування щодо походження COVID: що сталося

Всесвітня організація охорони здоров’я зупинила другу фазу розслідування про походження коронавірусу. Причина такого рішення - проблеми зі збором даних у Китаї.

Про це повідомила представниця організації Марія ван Керкхове, пише журнал Nature.

Попри це, наголошує представниця ВООЗ, керівництво організації намагається переконати китайських чиновників поділитися даними про вірус. Зокрема, з центром контролю захворювань Китаю.

Свєю чергою, видання пише, що для збору необхідних даних про походження COVID-19 минуло вже багато часу. Але разом з тим науковці мають достатньо інформації, аби запобігти можливим спалахам вірусу в майбутньому.

До слова, перший випадок COVID виявили в місті Ухань наприкінці 2019-го. Зголом вірус поширився по інших країнах. Вже 11 березня 2020-го ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. Того ж року ВООЗ назвала витік COVID-19 з лабораторії "вкрай малоймовірний". Вчені дійшли висновку, що хвороба, ймовірно, передалася людям від кажанів. Від початку COVID-пандемії виявили майже 700 мільйонів людей у світі. Число смертей сягнуло майже семи мільйонів.

Нагадаємо, у ВООЗ розповіли про новий штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 протягом кількох тижнів став домінаційним у Сполучених Штатах Америки.

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