ВООЗ змінила рекомендації щодо кількості щеплень від COVID-19

У ВООЗ сподіваються, що пандемія коронавірусу завершиться 2023 року.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила рекомендації щодо вакцинації людей проти COVID-19 після засідання 20-23 березня Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації (SAGE). Зміни стосуються додаткових бустерних доз і інтервалів між ними.
Про це йдеться на сайті ВООЗ.
Відтак SAGE переглянула дорожню карту для встановлення пріоритетів у використанні вакцин проти COVID-19, щоб відобразити вплив "Омікрону" та високий рівень імунітету населення через інфекцію та вакцинацію.
Населення розділили на 3 групи залежно від того, чи потребують вони вакцинації.
Група високого ризику включає:
- літніх людей;
- молодь зі супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);
- людей з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема діти від 6 місяців;
- вагітних;
- медичних працівників.
Групі рекомендоване введення бустерних доз через 6-12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.
Група середнього ризику:
- здорові дорослі без супутніх захворювань (зазвичай до 50-60 років);
- діті та підлітки із супутніми захворюваннями.
Для них рекомендована первинна вакцинація (1 або 2 щеплення у залежності від вакцини) та перший бустер. Подальшу ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною, бо це має низький вплив загалом на громадське здоров'я.
Здорові діти та підлітки належать до групи низького ризику.
Дані ВООЗ показують, що вакцинація цієї групи є безпечною, але низькоефективною для загального громадського здоров'я.
Саме тому в пріоритеті – люди з групи високого ризику, адже у разі хвороби пацієнти створюватимуть значне навантаження на медичну систему.
В організації наголошують, що через зміну епідеміологічної ситуації ці рекомендації можуть змінити. Але сподіваються, що пандемія завершиться 2023 року.
Нагадаємо, Байден підписав указ про розсекречення інформації про походження коронавірусу.
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