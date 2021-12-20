ВООЗ заявила про небезпеку "Омікрону" для перехворілих та щеплених від COVID-19

ВООЗ заявила про небезпеку "Омікрону" для перехворілих та щеплених від COVID-19

Також "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж "Дельта".

Новий штам "Омікрон" заражає людей, які вакцинувалися або вже перехворіли на COVID-19. Також він поширюється швидше, ніж "Дельта".

Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус, пише Reuters.

"У цей час є стійке підтвердження того, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж "Дельта", і ймовірніше, що люди, які щеплені або перехворіли, можуть знову заразитися ", — зазначив він.

Крім того, Гебрейєсус закликав Китай активніше ділитися інформацією про походження коронавірусу.

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан заявила, що всі карантинні обмеження, що впроваджуються у багатьох країнах, мають бути орієнтовані на людей із слабкою імунною системою. Це пов'язано з особливостями "Омікрона".

Представники ВООЗ зазначили, що Omicron краще ухиляється від антитіл, які утворюються деякими вакцинами проти COVID-19, але існують інші форми імунітету, які можуть запобігти інфекції та захворюванням.

"Ми не віримо, що всі вакцини стануть абсолютно неефективними", — сказала Свамінатан.

Нагадаємо, що Україна однією з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності на COVID-19.

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