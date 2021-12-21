ВООЗ схвалила нову вакцину Nuvaxovid для екстреного застосування

Новий препарат виробляють в Індії.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) додала до списку вакцин для екстреного застосування новий препарат Nuvaxovid.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

Вакцина була розроблена американською компанією Novavax та Коаліцією за інновації у забезпеченні готовності до епідемій (CEPI).

Новий препарат, що складається з двох компонентів, виробляють в Індії.

Повідомляється, зо зберігати його потрібно при температурі охолодженя від 2 до 8 градусів.

Слід зазначити, що 17 грудня ВООЗ уже схвалила екстрене застосування вакцини Covovax, виробництва тієї ж американської компанії Novavax.

Нагадаємо, у Британії розпочалися випробування нової безголкової COVID-вакцини для захисту від майбутніх штамів коронавірусу, яку планують вводити струменем повітря.

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