ВООЗ схвалила нову вакцину Nuvaxovid для екстреного застосування

Новий препарат виробляють в Індії.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) додала до списку вакцин для екстреного застосування новий препарат Nuvaxovid.
Про це повідомила пресслужба ВООЗ.
Вакцина була розроблена американською компанією Novavax та Коаліцією за інновації у забезпеченні готовності до епідемій (CEPI).
Новий препарат, що складається з двох компонентів, виробляють в Індії.
Повідомляється, зо зберігати його потрібно при температурі охолодженя від 2 до 8 градусів.
Слід зазначити, що 17 грудня ВООЗ уже схвалила екстрене застосування вакцини Covovax, виробництва тієї ж американської компанії Novavax.
Нагадаємо, у Британії розпочалися випробування нової безголкової COVID-вакцини для захисту від майбутніх штамів коронавірусу, яку планують вводити струменем повітря.
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