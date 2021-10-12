ВООЗ рекомендувала третю дозу вакцини від COVID-19, але не для всіх

ВООЗ рекомендувала третю дозу вакцини від COVID-19, але не для всіх

Додаткова доза вакцини від COVID-19 рекомендована людям з ослабленим імунітетом.

Третє щеплення вакциною проти коронавірусу рекомендувала ВООЗ робити людям, які мають ослаблений імунітет. Це пов'язано з тим, що цим особам двох доз може бути недостатньо для повноцінного захисту від коронавірусу.

Про це повідомили на сайті ООН.

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Експерти ВООЗ зауважують, що люди з ослабленим імунітетом схильні до високого ризику важкого коронавірусу, і в їхньому випадку стандартної первинної вакцинації може бути недостатньо.

Крім того, додаткову, третю дозу, рекомендували вводити людям старшим 60 років, які були щеплені китайськими вакцинами Sinovac і Sinopharm. Експерти пояснили цю рекомендацію даними дослідження в Латинській Америці, які свідчать про те, що з часом ефект від цих щеплень в старших вікових групах знижується.

Водночас у випадку з китайськими вакцинами в ВООЗ допустили використання інших схвалених препаратів як третю дозу.

У рекомендації також йдеться, що країни повинні прагнути до максимальної частці вакцинованих серед людей старших 60 років, а потім призначати третє щеплення, починаючи з найстарших вікових груп.

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